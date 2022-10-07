Yemek yaparak şöhrete koşmanın 5 altın kuralı
Evinde yeni lezzetler yaratan kadınlar sosyal medya servislerinde büyük ilgi topluyor. Ancak daha fazla takipçiye ulaşmak isteyenler için küçük ama önemli tavsiyelerimiz olacak.
- Kimliğinizi oluşturun
Sosyal medyada kalıcı olabilmek ve daha fazla insana ulaşabilmek için, yaptığınız işe uygun bir kimlik çalışması yapmalısınız. Bunun için bir logo, kanalınıza has baskın bir renk, sürekliliği olan söylemler yani bir motto, çok etkili olacaktır.
- Fotoğraf/video kalitesini küçümsemeyin
Bugün artık her telefon fotoğraf ve video çekiyor ancak her görüntü aynı kaliteye sahip olmuyor. Fotoğraf /video çekimleriniz için profesyonel bir fotoğraf makinesi kullanmak zorunda da değilsiniz. Çok gelişmiş akıllı telefonlar bugün artık yapay zeka sayesinde, profesyonel bir fotoğrafçı kalitesinde görüntüler oluşturabiliyor. Bu konuda kalitesi inkar edilemeyen Apple markasının iPhone telefonlarını da incelemenizi öneririz. Şimdi, Efsane Cuma indirimleri yaklaşıyorken, iPhone 14 PRO fiyatları veya iPhone 12 konusunda Hepsiburada.com’u incelemenizi de tavsiye ederiz.
- Işıksız fotoğraf olmaz
Şu gerçeği de kabullenmek lazım ki, ne kadar gelişmiş cihazlar kullanırsanız kullanın, ışık hala fotoğrafçılıktaki en anahtar değişkenlerden biridir. Dolayısıyla fotoğrafçılıkta ışık kullanımı hakkında küçük bir araştırma yapmadan Instagram’da veya YouTube’da büyük kitleleri peşinizden sürüklemeniz kolay olmayacaktır.
- Düzenli paylaşım yapın
Tüm sosyal medya paylaşımlarınız gibi Instagram ve YouTube paylaşımlarınızı da bir disipline oturtun ve düzenli olarak paylaşım yapın. Canınız her istediğinde, çöp paylaşımlarla takipçilerinizi yormak yerine, örneğin her akşam sekizde veya her iki üç günde bir moda hakkındaki planlı, programlı hazırlanmış, özenle düzenlenmiş görsellerinizi paylaşırsanız, imajınızı hızla güçlendirirsiniz.
- Polemiğe girmeyin
Takipçi sayınız arttıkça, polemik yaratacak insanlar da hesabınızın peşine düşecektir. Bunlar bazen rakipleriniz bile olabilir ve sahte hesaplarla sizi polemiğe, kavgaya sürüklemeye, imajınızı zedelemeye çalışabilirler. Muhatap almayın, polemiğe girmeyin ve sizi gerçekten takip edip tasarımlarınızı beğenen, satın alıp giymek isteyen gerçek takipçilerinizi çirkin polemiklere şahit olmak zorunda bırakmayın.