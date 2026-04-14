Yeni ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2026 Yeni ay tarihi

Nisan 2026 gökyüzü takviminin en hareketli olaylarından biri olan Koç burcundaki Yeni Ay, taze başlangıçların ve cesur adımların habercisi olarak kabul ediliyor. Ay'ın Güneş ile aynı boylama gelip Dünya'dan tamamen karanlık göründüğü bu evre, astrolojik olarak "tohum ekme" zamanı olarak nitelendirilir.

Yeni Ay Ne Zaman ve Saat Kaçta?

2026 yılı Nisan ayı Yeni Ay'ı, Koç burcunun dinamik enerjisiyle şu tarihte gerçekleşecek:

Tarih: 17 Nisan 2026, Cuma

Burç: Koç (27 derecede)

Ay'ın Döngüsü ve Evreleri

Ay'ın Dünya etrafındaki yaklaşık 29.5 günlük yolculuğu, yaşamın ritmini belirleyen evrelerden oluşur. İşte gökyüzündeki o muazzam döngünün aşamaları:

Yeni Ay: Ay'ın Dünya ve Güneş arasında olduğu, gökyüzünde seçilemediği evredir. Tohum ekme ve niyet etme zamanıdır.

Hilal: Yeni Ay'dan birkaç gün sonra batı ufkunda görülen ince yay şeklidir.

İlk Dördün: Ay'ın sağ yarısının aydınlık, yarım daire şeklinde göründüğü evredir. Büyüme ve aksiyonu temsil eder.

Şişkin Ay: Dolunay öncesi ve sonrası Ay'ın yarımdan fazla aydınlık olduğu geçiş evresidir.

Dolunay: Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı, hasat ve sonuç alma vaktidir.

Son Dördün: Ay'ın sol yarısının aydınlık olduğu, bırakma ve arınma dönemini simgeleyen evredir.

Koç Yeni Ay'ının Temaları

Koç burcundaki bu enerji; cesaret, girişimcilik ve bireysel kimliğin ön plana çıkmasıyla ilgilidir. Kova burcu daha çok toplumsal ve teknolojik yeniliklerle ilişkilendirilirken, Koç burcu "ben" demeyi, harekete geçmeyi ve ertelemiş olduğumuz kişisel projeler için gereken o ilk kıvılcımı çakmayı temsil eder.