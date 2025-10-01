Yeni dizi 'Bereketli Topraklar'dan kare paylaşıldı

Adana’nın iki köklü ailesini karşı karşıya getiren dizide, Salih Bereketoğlu (Yiğit Koçak) ile Fatma Karahanlı (İlayda Akdoğan) kaderin zorladığı bir evlilikle bir araya gelir. Sessiz ve barışçıl Salih ile güçlü, dediği dedik Fatma’nın hikâyesi; sadece ailelerini değil, kendi kalplerini de sınayacak.