Yeni dizi 'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisi, henüz çekimler başlamadan televizyon dünyasının en çok konuşulan projeleri arasında yerini aldı.

Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures ­­­imzalı 'Delikanlı' dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İLK TANITIM YAYINLANDI

Yayınlanan teaserda, Yusuf'un, "Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim" sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. 'Delikanlı', geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

DELİKANLI OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.