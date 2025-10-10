Yeni dizi Güller ve Günahlar setinden kareler
Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Setten renkli kareler geldi...
11 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizinin ekibi, çekimlerdeki keyifli halleriyle sanal medyada çok konuşuluyor.
Hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımın yoğun tempoda süren çekimlerinde oyuncuların enerjisi dikkat çekiyor. Setten yeni renkli kareler geldi...
Kamera arkası renkli anlar, kahkahalar ve samimi pozlar objektiflere yansıyor. Ekip heyecanla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.