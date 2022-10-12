Yeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Show Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Melis Civelek’in, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği diziden yayınlanan ilk görüntüler izleyiciler tarafından dikkat çekti. Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Kızılcık Şerbeti künyesi

Kanal: Show

Yayın günü: Henüz belli değil

Senaryo: Melis Civelek

Yönetmen: Ketche

Başroller: Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman

Dizinin özeti: Dizi, farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alıyor.

Kızılcık Şerbeti konusu nedir?

'Kızılcık Şerbeti’nin kısaca konusu: İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosu

'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda;

Barış Kılıç,

Evrim Alasya,

Settar Tanrıöğen,

Sıla Türkoğlu,

Sibel Taşçıoğlu,

Doğukan Güngör,

Müjde Uzman,

Aliye Uzunatağan,

Feyza Civelek,

Ceren Yalazoğlu Karakoç,

Emrah Altıntoprak,

Feray Darıcı,

Selin Türkmen,

Özlem Çakar,

Oral Özer,

Rahimcan Kapkap,

Serkan Tınmaz,

Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti dizinin ilk tanıtım fragmanı