Yeni dizi 'Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi belli oldu

SHOW TV'nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi açıklandı.

MUHTEMEL AŞK EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR

Dikkat çeken tanıtımıyla izleyicinin karşısına çıkan dizi, 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU

Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan tanıtımında, ailesinin evlenmesi yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kalan Defne'nin hayatı, Tolga'yla tanışmasıyla farklı bir yön alıyor.

Tolga'nın Defne'ye duyduğu ilgi kısa sürede dikkat çekerken, Defne beklenmedik bir şekilde bir arkadaşına yardım etmek için gittiği görüşmede Kadir'le tanışıyor.

Hayatında karşılaştığı erkeklerden çok farklı biri olan Kadir, Defne'nin kendisini hiç hesap etmediği bir duygusal çekimin içinde bulmasına neden oluyor.

Tanıtım Defne'nin kalbi ile mantığı arasında kalacağı sürprizlerle dolu hikâyeye dair merakı artırırken, aşkın hangi ihtimalde saklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

OYUNCU KADROSU

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı 'Muhtemel Aşk', 18 Haziran perşembe saat 20.0023de ilk bölümüyle SHOW TV'de...