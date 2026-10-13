Yeni dizi Sevdam Karadeniz dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?
NOW’ın yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, yayın maratonuna başlıyor. İlk bölümüyle 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki, Sevdam Karadeniz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...
Sevdam Karadeniz, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.
SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Trabzon'un yarım asırlık düşmanlıkla birbirine bağlı iki köklü ailesi: Alazlılar ve Yeniceliler. Aşk, ihanet, büyük sırlar ve kayıplarla geçen bu husumetin ortasında, Yenicelilerin kızı Zeyşan ile Alazlıların oğlu Kuzey zorunluluktan bir araya gelir. Ama bu birliktelik, ikisinin de hazır olmadığı duyguları, sırları ve yalanları da beraberinde getirir.
Düşmanlar, entrikalar ve bitmeyen bir mücadelenin gölgesinde; Karadeniz'in doğası, denizi ve insanının sıcak, coşkulu ruhuyla yoğrulmuş bir sevda hikayesi...
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?
Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesinden Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli (Şerif Erol) arasındaki geçmişten gelen düşmanlık, torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ın (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğin içine sürüklenişini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasındaki iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalır.