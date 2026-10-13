Yeni dizi Sevdam Karadeniz dizisi konusu nedir, oyuncuları kim?

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Trabzon'un yarım asırlık düşmanlıkla birbirine bağlı iki köklü ailesi: Alazlılar ve Yeniceliler. Aşk, ihanet, büyük sırlar ve kayıplarla geçen bu husumetin ortasında, Yenicelilerin kızı Zeyşan ile Alazlıların oğlu Kuzey zorunluluktan bir araya gelir. Ama bu birliktelik, ikisinin de hazır olmadığı duyguları, sırları ve yalanları da beraberinde getirir.