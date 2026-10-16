Yeni günlük dizi : 'Menekşe' konusu nedir, oyuncuları kim?

SHOW TV’nin yeni dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği günlük dizi 'Menekşe', yakında başlıyor. Sürükleyici hikayesi ve genç oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan dizinin ekibi okuma provasında bir araya geldi; ilk görüntüler paylaşıldı.

İKİ YARALI KALP, İKİ AŞIK

'Menekşe', İstanbul kırsalında geçen destansı bir aşk hikayesini anlatıyor. Sevdiği kadına ulaşmak için her şeyi göze alan, bunun için sevdiğini bile kırmaktan çekinmeyen gözü kara bir aşık, aşkı için ölümü bile göze alabilen ama gururundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden inatçı bir kadın ve bu aşkın gölgesinde yeniden gündeme gelen aile sırları, kıskançlıklar, ihanetler, hesaplaşmalar…

OYUNCU KADROSU

Merve Balıkçı Ateşoğlu, Baran Gündoğdu Yıldırım ve Vural Balıkçı’nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor. Dizide deneyimli oyunculara genç ve yetenekli bir kadro eşlik ediyor.

Oyuncu kadrosunda başlıca; Batuhan Özdemir, Eylül Güz Bozkurt, Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Aysun Güven, Zeynep Serpil, Çağatay Çabuk ve Emel Kara yer alıyor.