Yeni Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Heyecanla beklenen yeni Harry Potter dizisinden ilk kareler ve tanıtım fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu. Büyüleyici Hogwarts atmosferi tüm görkemiyle geri dönerken, ikonik karakter Harry Potter’ın yeni imajı hayranlar arasında büyük merak uyandırdı.
2001 yılında hayatımıza film serisi olarak giren Harry Potter, tam 25 yıldır aklımızdan çıkmıyor. 7 sezon boyunca TV ekranlarında yayınlanması planlanan "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" dizisinin ilk fragmanı, nihayet sevenleriyle buluştu.
İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yeni Harry Potter dizisinin konusunu Francesca Gardiner kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Game of Thrones'un da yönetmeni Mark Mylod oturuyor.
İşte Harry Potter fragmanı...
Harry Potter karakterini üstlenecek kişi Dominic McLaughlin olacak iken bu isme eşlik edecek diğer kişilerinde Arabella Stanton, Lox Pratt, Alastair Stout, Rory Wilmot, John Lithgow, Nick Frost, Janet McTeer ve Paapa Essiedu gibi yıldızlar ekranlardaki yerini alacak.