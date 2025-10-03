'Yeni Nesil Aile' lansmanı yoğun ilgi gördü

Big Digital & Technology’nin yeni dijital platformu Bmag (bmag.com.tr), Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi “Yeni Nesil Aile”yi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Özlenen aile sıcaklığını modern bir dille ekrana taşıyan yapım, dün akşam Soho House İstanbul’da gerçekleşen özel lansmanla tanıtıldı.

KONUKLARDAN TAM NOT ALDI

Başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in yer aldığı, geniş kadrosuyla dikkat çeken dizi; Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı, Hülya Duyar, Elif Kanbur, Gurur Aydoğan, Selmin Artemiz, Semiha Yankı ve Nil Güneş Saçkesici gibi birçok sevilen ismi de aynı çatı altında buluşturuyor. Davete iş, sanat, spor ve magazin dünyasından çok sayıda isim katılırken, gecede fragman ve dizinin merakla beklenen ilk bölümleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Kahkahaların yükseldiği ve alkışlarla eşlik edilen özel gösterim, “Yeni Nesil Aile”nin sıcak hikâyesinin konuklardan tam not almasını sağladı.

"HERKES CEP TELEFONLARINDAN YENİ NESİL AİLE DÜNYASINI TAKİP EDECEK’"

Tamamı ikişer dakikalık 54 bölümden oluşan dikey dizinin fragmanı ve ilk bölümleri davetlilerin beğenisine sunulurken gece boyunca oyuncular, projeye dair heyecanlarını dile getirdi. Eda Ece, “Uzun zamandır böyle doğal bir aile hikayesinde yer almamıştım, çok yakında herkes cep telefonlarından Yeni Nesil Aile dünyasını takip edecek” derken; Sumru Yavrucuk, “Hepimiz çok güldük, çok eğlendik. Şimdi bu enerjiyi seyircinin de hissetmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. İbrahim Selim ise, “Sıcacık bir aile hikayesi kurduk, şimdi kahkahalarla dolu bu yolculuğa seyirciyi de davet ediyoruz” sözleriyle duygularını paylaştı. Güçlü kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle salonda kahkahalar yükselten “Yeni Nesil Aile”, konuklardan tam not aldı. İzleyenlerin sık sık alkışlarla eşlik ettiği gösterim dizinin sıcak hikayesinin izleyicide karşılık bulduğunu şimdiden kanıtladı.

YENİ SEZONUN EN İDDİALI PROJELERİNDEN BİRİ

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı, İki Dakika Creative House imzası taşıyan dikey dizi, her biri 2 dakikalık 54 bölümden oluşuyor. Teaser ve afişiyle de sosyal medyada milyonlarca kişinin hızla ilgi gösterdiği “Yeni Nesil Aile”, modern ebeveynlik pratikleri ile geleneksel aile değerlerini samimi ve eğlenceli bir dille bir araya getiriyor. Dizi, özlenen aile sıcaklığı ve neşeyi de seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

EKİM’İN İLK HAFTASINDA YAYINDA

“Yeni Nesil Aile”, Ekim ayında Big Digital & Technology’nin dijital platformu Bmag’de ( bmag.com.tr) ilk defa seyirciyle buluşacak. Bmag, bu yapımla birlikte yeni sezonun en iddialı projelerinden birine ev sahipliği yaparak izleme alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor.