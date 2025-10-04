'Yeni Nesil Aile' lansmanına katılan ünlü isimler

Özlenen aile sıcaklığını ekrana taşıyan, başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in yer aldığı Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi “Yeni Nesil Aile”, dün akşam Soho House İstanbul’da düzenlenen lansmanda tanıtıldı. Yaratıcı Yapımcılığını İki Dakika Creative House kurucusu İlkin Kavukcu'nun üstlendiği güçlü kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken dizinin lansmanında, dizi ekibinin yanı sıra iş, sanat, spor ve magazin dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.