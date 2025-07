Yeni Sherlock Holmes belli oldu

Robert Carlyle, Watson 2. Sezon’da ünlü dedektif Sherlock Holmes karakterine hayat verecek.

lk sezonu bu yıl CBS kanalında yayınlanan Watson dizisi, Sherlock Holmes’un ortalıkta olmadığı bir dünyada Doktor John H. Watson’ın serüvenlerini konu alıyor. Modern dönemde geçen yapım, tür olarak suç ve polisiyeden çok bir tıp draması olarak tanımlanıyor.

WATSON DİZİSİ KONUSU

Dizi, Watson’ın (Morris Chestnut), eski dostu ve ortağının ölümünden altı ay sonra, nadir hastalıklara odaklanan bir kliniğin başına geçmesini ele alıyor.

Şimdilerde 2. sezon için gün sayan Watson dizisi, yeni sezonunda hayranların merakla beklediği bir karakteri daha yapıma dahil ediyor.

ROBERT CARLYLE, WATSON 2. SEZON’DA SHERLOCK KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

Trainspotting, The Full Monty ve Cobra gibi yapımlarla tanınan 64 yaşındaki Robert Carlyle, Watson dizisine konuk oyuncu olarak katılacak. Carlyle dizide birden fazla bölümde Arthur Conan Doyle’un ikonik dedektifi Sherlock Holmes’e hayat verecek.

Dizinin ilk sezonunda Sherlock Holmes karakteri yalnızca halüsinasyon sahnesinde yer almış ve bu sahnede seslendirmeyi Matt Berry gerçekleştirmişti.

Modern zamanlarda geçen dizinin ilk sezonu, Reichenbach Şelalesi’nde yaşanan olayla başlıyor. Dr. John Watson, Sherlock Holmes ile Profesör James Moriarty’nin nehre düşerek kaybolduğuna tanıklık ediyor. Holmes’un ölümünün ardından ABD’ye dönen Watson, nadir ve benzersiz tıbbi vakalar üzerine uzmanlaşmış bir klinik açıyor. Sezon sonunda ise Randall Park tarafından canlandırılan Moriarty’nin hayatta olduğu ortaya çıkıyor.

İkinci sezonda, Watson için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Holmes’un yeniden ortaya çıkması, Watson’ı geçmişinde saklı kalmış ve bedeniyle ilgili bir sırla yüzleşmeye zorluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Eve Harlow (The 100), Peter Mark Kendall (Chicago Med), Ritchie Coster (The Dark Knight), Inga Schlingmann (So Help Me Todd) ve Rochelle Aytes (Criminal Minds) yer alıyor.

Robert Carlyle, CBS’in daha önce yayınladığı Elementary dizisinde Holmes’u canlandıran Johnny Lee Miller’ın ardından bu karakteri canlandıran ikinci Trainspotting oyuncusu olacak.