Yeni yaz dizisi: Doğanın Kanunu konusu nedir?

Ay Yapım’ın yaz sezonu ve yeni sezon için hazırlıklarına başladıkları Doğanın Kanunu, Star TV ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Şimdiden merakla beklenen Doğanın Kanunu dizisinin yönetmen koltuğunda da Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Birbirinden başarılı yapımların yönetmenleri olan isimler Doğanın Kanunu dizisiyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ise şöyle; Karaman Holding’e yaptığı iş başvurusu hüsranla sonuçlanan Yaman ve patronun kızı Doğa’nın 5 yıl sonra yollarının tekrar kesişmesiyle yaşanan olaylar anlatılacak. Star TV’de yazın enerjisi izleyiciye aktarılacak.

Romantik komedi türündeki dizi için oyuncu görüşmeleri başlamışken karakterlerin kimin oynayacağı henüz bilinmiyor. Doğanın Kanunu dizisinin hikayesi Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alırken, karakterlerin yıllar sonra buluşması ekranlara gelecek.