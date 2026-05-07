Yeraltı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 14. bölümde neler yaşandı?
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, dün akşam yayınlanan 14. bölümüyle ekranlara geldi. Yemekteki patlamanın yankıları sürerken, 15. bölüm fragmanının ne zaman geleceği dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yeraltı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 14. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisi yeni bölümleriyle izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor...
YERALTI 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son bölümde; Bozo ile Haydar Ali arasındaki güç savaşı açık şekilde hissedildi. Bozo’nun tavırları, Haydar Ali’nin Yeraltı için yeterince güçlü olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşırken, Haydar Ali ilk kez çevresindekilere karşı net bir duruş sergiledi.
Öte yandan Ceylan’ın kurduğu yalan da çatırdamaya başladı. Melek’in, Ceylan’ın telefonunda fark ettiği detay yalnızca küçük bir şüphe oluşturmakla kalmadı, çok daha büyük bir sırrın ortaya çıkabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası ilişkilerdeki gerilim daha da yükseldi.
Kartal tarafında ise savaş yeni bir boyuta taşındı. Kurulan planlar ve alınan kararlar, Yeraltı’ndaki dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirmeye başladı. Herkes yalnızca düşmanıyla değil, kendi tarafındaki gizli hesaplarla da mücadele etmek zorunda kaldı.