Yeraltı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeraltı’nın 19. bölüm 1. fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm tanıtımında; ilk kurşunu sıkma hakkını Rüzgar’a tanıyan Bozo, Haydar Ali, Sultan ve Paşa’nın çapraz ateşe çekildiği haberiyle neye uğradığını şaşırıyor. Fragmana damga vuran "Kim kimi yerse Rüzgar..." sözleri yeni bölümde aksiyonun dozunun artacağını gösterirken, Ceylan ile Derya arasındaki gerilimli anlar ise ikili arasındaki iplerin gerileceğinin sinyalini veriyor. İşte Yeraltı 19. bölüm fragmanı...
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Çarşamba akşamlarına damga vuran Yeraltı dizisi, son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı.
Rüzgar'a ilk kurşun hakkı veren Bozo, nezarette başına gelebilecekleri çoktan göze almıştı.
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İlk hamleyi beklerken gelen haber ise işleri değiştirdi. Haydar Ali, Sultan ve Paşa'nın ateş altında kalması, Bozo ve Rüzgar savaşının fitilini ateşledi.
Yeni fragmanda ise Rüzgar'a meydan okuyan Bozo, oldukça kararlı göründü.
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İşte, Yeraltı dizisi 19. bölüm 1. fragmanı...