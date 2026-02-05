Yeraltı dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı
NOW TV’nin yeni gözdesi Yeraltı'nın ilk bölümünde oluşan büyük beklenti, ikinci bölümle birlikte yerini merak dolu bir bekleyişe bıraktı. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı 2. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 3. bölüm fragmanı da yayınlandı...
NOW TV'nin yeni dizisi 'Yeraltı', Çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. İlk bölümüyle 5.59 reyting alarak dikkatleri üzerine çeken dizi, ikinci bölümüyle de konuşuldu.
YERALTI 2. BÖLÜM ÖZETİ
Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki çatışmayı patlama noktasına getirirken, ikilinin yüzük alışverişinde yaşadığı sert hesaplaşma geçmişteki aşkın hala kapanmamış bir yara olduğunu gösterir. Ceylan, Haydar Ali’nin bu evliliği kabul etmesi halinde her şeyi Bozo’ya anlatacağını söyleyerek ipleri kopma noktasına taşır. Aynı zamanda Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonu sezerek parasını şehirden kaçırır ve yeraltında büyük bir fırtınaya hazırlandığını açık eder.
Merdan’ın getirdiği “Gölge” adlı uluslararası ekip bilgisi, tehdidin artık sadece aile içi olmadığını ortaya koyar. Bölüm, Haydar Ali’nin hem Bozo’nun güven testlerinden geçmeye zorlandığı hem de Ceylan’la geri dönüşü neredeyse imkansız bir savaşa girdiği bir eşikte sona ererken, yeraltında savaşın kaçınılmaz olduğu netleşir...