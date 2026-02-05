Yeraltı dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı

YERALTI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki çatışmayı patlama noktasına getirirken, ikilinin yüzük alışverişinde yaşadığı sert hesaplaşma geçmişteki aşkın hala kapanmamış bir yara olduğunu gösterir. Ceylan, Haydar Ali’nin bu evliliği kabul etmesi halinde her şeyi Bozo’ya anlatacağını söyleyerek ipleri kopma noktasına taşır. Aynı zamanda Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonu sezerek parasını şehirden kaçırır ve yeraltında büyük bir fırtınaya hazırlandığını açık eder.