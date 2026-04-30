Yeraltı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 13. bölümde neler oldu?
Yeraltı, nefes kesen 13. bölümüyle dün akşam ekranara geldi. Patlama sahnesinin bölüme damga vurduğu gecede, taşlar yerinden oynarken Hanoğlu cephesinde sırlar bir bir açığa çıktı. Herkes düzenekle kimin oynadığını merak ederken, o ismin Bozo'nun sağ kolu İsmail'in oğlu Kaan olması tüm dengeleri altüst etti....Peki, Yeraltı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 13. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Yeraltı 13. bölümde Bozo'nun havanın güzelliğini bahane ederek tüm aile fertlerini çiftlikte buluşturması, ilk etapta herkes için keyif dolu anlara imza atarken; daha sonradan azılı düşmanı olan Kartal'ın kurduğu sinsi bomba düzeneği herkes için büyük bir felakete yol açar.
Kartal ile el sıkışmak zorunda kalan Kaan'ın çiftlikte araca bağlı olan bombayı patlatmasıyla beraber Yeraltı'nda taşlar yeniden yerinden oynar. Bu patlama sırasında Melek'in havaya uçtuğu anlar gecenin en çarpıcı sahnelerinden biri olurken herkes bombayı patlatanın perde arkasındaki kişiyi merak eder.
Yaşanan bu korkunç olaydan sonra en büyük şok ise Haydar Ali geçirir. Haydar Ali için dünya durma noktasına gelir. Kardeşinin ölüm kalım mücadelesi, onu yaptığı seçimlerle yüzleşmesine zorlar.
Öte yandan Ceylan ise, Haydar Ali ile arasında bunca yılın bastırmış olduğu duygularla bir bir yüzleşirken diğer yandan Ali Haydar'ın yaşayabilmesi ve özgürlüğü için Bozo’yla kurduğu hayatın çatırtı seslerini en derininde duymaya başlar.
Bölüm finaline doğru Kartal ile işbirliği yapan kişinin Bozo'nun en güvenilir ve sadakatli adamı olan İsmail'in oğlu Kaan olduğu ortaya çıkar.
Hiçbir ihanetin bedelsiz kalmadığı sözünün hatırlatıldığı Yeraltı 13. bölümünde herkes kendi cezasını kendi çeker. Yeraltı dizisinin son birkaç bölümünde hikayeye dahil olan İsmail'in oğlu Kaan ise yaptıklarının bedeline karşılık vurularak diziye veda eder.