Yeraltı dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde neler olacak?
NOW ekranlarının aksiyon ve dram yüklü yeni dizisi Yeraltı, 18 Şubat'ta yayınlanan sarsıcı 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanıyla izleyiciyi büyük bir merakın içine sürükledi. Yeraltı dizisi yeni bölümde neler olacak?
NOW ekranlarının aksiyon ve aşkı harmanlayan dizisi Yeraltı, 25 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanacak 5. bölümüyle izleyiciyi nefes kesen bir hesaplaşmaya davet ediyor.
Deniz Can Aktaş , Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu bir araya getiren yapımın yeni fragmanı, karakterlerin hem aşk hem de hayatta kalma mücadelesinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.
4. bölümün sonunda vurulan Bozo’nun durumu merak konusuydu. Bozo'nun saldırıya hazırlıklı olduğu ve çelik yelek sayesinde hayatta kalacağı öngörülüyor.
Bozo'nun kendini Haydar Ali'nin önüne atması, izleyiciler tarafından efsanevi dizi dostluklarına benzetildi. Bozo’nun yaralanmasıyla birlikte Haydar Ali için artık Şeytan Derililer cephesiyle olan kavga bir şeref meselesine dönüştü.