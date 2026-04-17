Yeraltı dizisi artık yayınlanmayacak mı? Yeraltı dizisi final mi yaptı?
Başladığı günden bu yana farklı atmosferi ve sürükleyici senaryosuyla kemik bir izleyici kitlesi edinen Yeraltı, son haftalarda yayın akışında yer almamasıyla "Yayından mı kaldırıldı?" sorularını gündeme getirdi. Sosyal medyada Yeraltı dizisini bittiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Peki, Yeraltı dizisi bitti mi? Yeraltı dizisi final mi yaptı? İşte detaylar…
Her hafta yeni bölümüyle ekranlara gelen yapım, geçtiğimiz çarşamba ekranlara gelmedi.
Peş peşe gerçekleşen okul saldırılarından dolayı yeni bölümüyle yayınlanmayan Yeraltı, izleyiciler arasında 'bitti' iddialarını ortaya çıkardı.
Ancak Yeraltı dizisi için kanal yönetimi ya da yapımcı ekipten dizinin tamamen bittiğine dair ya da final yaptığını açıklayan resmi bir açıklama yapılmadı.
Ailesinin intikamını almaya çalışan Haydar Ali’ni hikayesini ele alan Yeraltı dizisi bitmedi. Okullarda meydana gelen olaylardan sonra bazı dizilerin hikayelerinde revizeler yapılacağı ifade edildi. Bu sebeple de dizi bu hafta ekranlara gelmedi. Dizi ilerleyen bölümlerde revize edilen halleriyle ekranlarda yer alacak.