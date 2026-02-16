Yeraltı dizisi hangi kanalda? Yeraltı dizisi nerede çekiliyor?
NOW’ın sezon ortasında ekran yolculuğuna başlattığı ve ilk bölümüyle büyük ses getiren Yeraltı dizisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamından itibaren haftalık yayın periyoduna oturdu. Medyapım imzalı bu iddialı yapım; intikam, aşk ve suç dünyasının karmaşık ilişkilerini merkezine alıyor. Peki Yeraltı dizisi hangi kanalda? Yeraltı dizisi nerede çekiliyor?
NOW ekranlarında sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çeken "Yeraltı", İstanbul’un karanlık ve sert atmosferini ustalıkla ekrana taşımaya devam ediyor.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan dizi, bu Çarşamba (18 Şubat 2026) yayınlanacak olan 4. bölümüyle izleyiciyi daha derin bir güç savaşının içine çekmeye hazırlanıyor.
Yeraltı, İstanbul’u sadece bir fon olarak değil, hikâyenin ruhunu yansıtan canlı bir karakter olarak kullanıyor. Çekimlerde şehrin farklı yüzleri şu mekanlarla öne çıkıyor:
Büyükada (Bozo’nun Evi): Bozkurt Hanoğlu (Uraz Kaygılaroğlu) karakterinin güç ve ihtişamını temsil eden o görkemli yapı, gerçekte Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’tur. Adanın huzurlu atmosferiyle yeraltı dünyasının tehlikeli doğası arasındaki zıtlık, bu mekan seçimiyle güçlendirilmiş.
Tarihi Dokular ve Endüstriyel Alanlar: Galata’nın dar sokakları ve Beykoz’daki terk edilmiş fabrika binaları, dizinin suç ve gizem dolu sahnelerine ev sahipliği yapıyor.
Cezaevi Sahneleri: Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) geçmişini ve yeraltı kurallarıyla tanıştığı dönemi anlatan sahneler için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kullanılmıştır.
Dizinin 11 Şubat’ta yayınlanan son bölümü, tüm kategorilerde reyting listelerinin zirvesine yerleşerek büyük bir başarı elde etti. Bu hafta ekrana gelecek olan 4. bölümde ise dengeler tamamen değişiyor:
Haydar Ali ve Ceylan Yüzleşmesi: Geçmişin küllenmeyen aşkı ile bugünün acı gerçekleri arasında sıkışan Haydar Ali ve Ceylan (Devrim Özkan) için geri dönüşü olmayan bir itiraf kapıda.
"Gölge" Tehdidi: Bozo’nun yeraltı dünyasındaki operasyonları, "Gölge" adı verilen uluslararası bir yapılanmanın radarımıza girmesiyle yeni bir boyut kazanıyor.
Sultan ve Haydar Ali İş Birliği: Bozo’nun kardeşi Sultan (Sümeyye Aydoğan) ile Haydar Ali arasındaki beklenmedik stratejik yakınlaşma, Hanoğlu ailesi içinde yeni çatlaklara neden olacak gibi görünüyor.