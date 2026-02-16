Yeraltı dizisi hangi kanalda? Yeraltı dizisi nerede çekiliyor?

Yeraltı, İstanbul’u sadece bir fon olarak değil, hikâyenin ruhunu yansıtan canlı bir karakter olarak kullanıyor. Çekimlerde şehrin farklı yüzleri şu mekanlarla öne çıkıyor:

Büyükada (Bozo’nun Evi): Bozkurt Hanoğlu (Uraz Kaygılaroğlu) karakterinin güç ve ihtişamını temsil eden o görkemli yapı, gerçekte Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’tur. Adanın huzurlu atmosferiyle yeraltı dünyasının tehlikeli doğası arasındaki zıtlık, bu mekan seçimiyle güçlendirilmiş.

Tarihi Dokular ve Endüstriyel Alanlar: Galata’nın dar sokakları ve Beykoz’daki terk edilmiş fabrika binaları, dizinin suç ve gizem dolu sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Cezaevi Sahneleri: Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) geçmişini ve yeraltı kurallarıyla tanıştığı dönemi anlatan sahneler için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kullanılmıştır.