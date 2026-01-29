'Yeraltı' dizisi nerede çekiliyor?

Genç ve başarılı oyuncu kadrosu ilginç senaryosuyla Yeraltı dizisinin ilk bölümü yayımlandı. Peki, dizi nerede çekiliyor? İşte detaylar...
OYUNCU KADROSU
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizide; onlara Mehmet Yılmaz Ak, Emir Benderlioğlu, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi güçlü isimler eşlik ediyor.
NEREDE ÇEKİLİYOR?
Başrollerini güzel oyuncu Devrim Özkan, Pis Yedili'yle adını duyuran başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve genç yetenek Deniz Can Aktaş'ın oynadığı dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
İçerisinde aksiyon, dram ve aşkı barındıran çarpıcı konusuyla dikkatleri çeken dizide çekim yerleri; Tarihi yarımadanın dar sokaklarından sahneler yine Galata'nın arka yüzü ve Beykoz'daki terk edilmiş fabrika alanları birde yeraltı sığınakları öne çıkıyor.
Konu olarak yarım kalan büyük bir aşk hikayesi yeterince çarpıcı olurken çekim için belirlenen görsel alanlarda diziyi daha bir çekici hale getirmiş.