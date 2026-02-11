Yeraltı dizisinde Devrim Özkan ile Sümeyye Aydoğan arasında gerginlik mi yaşandı?

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Set arkasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili taraflardan henüz doğrulama yapılmadı. Kulislerde konuşulan iddiaların ne kadarının gerçeği yansıttığı ise belirsizliğini koruyorken Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile olan fotoğrafını profilden kaldırması da gözlerden kaçmadı.