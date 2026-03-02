Yeraltı dizisinde Kurtlar Vadisi sürprizi: Necati Şaşmaz mi dahil oluyor?
NOW TV’nin cuma akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Yeraltı, yeni bir iddiayla gündeme geldi. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteriyle efsaneleşen Necati Şaşmaz’ın, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor. İşte detaylar...
Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırıyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın yayınlanan yeni bölümlerinde zaman zaman Kurtlar Vadisi’nden alıntılar da yapılıyor.
NECATİ ŞAŞMAZ’IN YERALTI DİZİSİNE DAHİL OLACAĞI İDDİA EDİLDİ
Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Polat Alemdar’ karakteriyle hafızalara kazınan ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Necati Şaşmaz’ın Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.
Şaşmaz’ın dizinin ilerleyen bölümlerinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Usta oyuncunun Yeraltı dizisine katılıp katılmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazanan fenomen dizi, geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi'nde baba-oğlu oynayan Sefa Zengin ile Muhammed Cangören'i, yıllar sonra bir araya getirmişti.