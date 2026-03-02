Yeraltı dizisinde Kurtlar Vadisi sürprizi: Necati Şaşmaz mi dahil oluyor?

Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırıyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın yayınlanan yeni bölümlerinde zaman zaman Kurtlar Vadisi’nden alıntılar da yapılıyor.