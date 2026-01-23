Yeraltı dizisine 4 yeni isim katıldı

NOW'ın 28 Ocak günü ekranlarda yerini alacak dizisi 'Yeraltı' merakla bekleniyor. Deniz Can Aktaş’ın canlandırdığı Haydar Ali karakterinin karanlık geçmişiyle hesaplaşmasını ve intikam arayışını merkezine alan dizi, genişleyen kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Diziye dahil olan dört yeni isim, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

'YERALTI' KADROSUNA YENİ İSİMLER KATILIYOR



Birsen Altuntaş’ın haberine göre, senaryosu Berna Aruz’un kaleminden çıkan ve Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Yeraltı' dizisinin kadrosuna yeni güçlü isimler katılıyor.

Dizinin kadrosuna dahil olan isimler arasında en dikkat çekici olanı, Kurtlar Vadisi’nin hafızalara kazınan "baba-oğul" ikilisi Muhammed Cangören ve Sefa Zengin’in yıllar sonra bu projede yeniden bir araya gelmesi oldu.



Ekibin genişleyen kadrosunda Zeynep Kumral ve Seray Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Medyapım imzasını taşıyan dizi, çarşamba akşamlarının ekran trafiğine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.