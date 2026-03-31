Yeraltı dizisinin 10. bölümünden 2. fragman yayınlandı
Ekranların fenomen yapımlarından biri haline gelen Yeraltı dizisinde heyecan dorukta. Büyük bir merakla beklenen Yeraltı dizisinin 10. bölümden 2. fragman izleyiciyle buluştu...
Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizide, yeni bölüm öncesi tansiyonu zirveye taşıdı.
Yeraltı 10. bölümde büyük hesaplaşma
Yeraltı 10. bölüm fragmanında en dikkat çeken detay, Bozo ile Haydar Ali arasında yaşanan sert yüzleşme oldu. Bozo’nun “Ölebilirsin ama gidemezsin” sözleri, iki karakter arasındaki mücadelenin artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ortaya koyuyor. Bu sahne, dizinin yeni bölümünde aksiyonun dozunun ciddi şekilde artacağının sinyali olarak yorumlandı.
Yeraltı dizisinin konusu nedir?
Haydar Ali, ailesinin katilini öldürdükten sonra intikamının bedelini ağır öder ve cezaevine düşer. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda, bu kez yeraltı dünyasının tehlikeli kartelleriyle ve en derin yara aldığı acılarla yüzleşecektir. Üstelik unutamadığı kadın, artık en yakınındaki adamın karısıdır. “Yeraltı”, tutkulu bir aşkın, ihanetin, kaderin sınandığı karanlık bir dünyada geçen güçlü bir dram ve gerilim hikâyesidir.