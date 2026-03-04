Yeraltı dizisinin 6. bölümünden ikinci fragman yayınlandı

YERALTI KONUSU NEDİR?

Haydar Ali, ailesinin katilini öldürdükten sonra intikamının bedelini ağır öder ve cezaevine düşer. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda, bu kez yeraltı dünyasının tehlikeli kartelleriyle ve en derin yara aldığı acılarla yüzleşecektir. Üstelik unutamadığı kadın, artık en yakınındaki adamın karısıdır. “Yeraltı”, tutkulu bir aşkın, ihanetin, kaderin sınandığı karanlık bir dünyada geçen güçlü bir dram ve gerilim hikâyesidir.