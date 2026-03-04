Yeraltı dizisinin 6. bölümünden ikinci fragman yayınlandı
NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümün bıraktığı yüksek tansiyonun ardından Yeraltı dizisinin 6. bölümünden ikinci fragman yayınlandı izleyicilerle buluştu.
NOW TV’nin sevilen dizisi Yeraltı, bu akşam (4 Mart Çarşamba) saat 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak. Yeraltı, 6. bölümüyle izleyiciyi heyecan dolu bir hesaplaşmanın ortasına bırakmaya hazırlanıyor.
Dizinin 5. bölüm finalinde Paşa’nın vurulması, tüm dengeleri bozdu. 6. bölüm fragmanında yer alan yoğun bakım ve ameliyathane görüntüleri, karakterin hayatta kalma mücadelesinin bu bölümün merkezinde olacağını gösteriyor.
Dizinin 6. bölüm ikinci fragmanı...
YERALTI KONUSU NEDİR?
Haydar Ali, ailesinin katilini öldürdükten sonra intikamının bedelini ağır öder ve cezaevine düşer. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda, bu kez yeraltı dünyasının tehlikeli kartelleriyle ve en derin yara aldığı acılarla yüzleşecektir. Üstelik unutamadığı kadın, artık en yakınındaki adamın karısıdır. “Yeraltı”, tutkulu bir aşkın, ihanetin, kaderin sınandığı karanlık bir dünyada geçen güçlü bir dram ve gerilim hikâyesidir.