Yeraltı dizisinin 7. bölümünde neler oldu? Yeraltı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi, dün akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Yeraltı son bölümde neler oldu? Yeraltı 8 bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...
Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı dün akşam 7. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni dizi heyecan dolu sahneleriyle çarşamba akşamlarının reyting birincisi...
YERALTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.
Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.
Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur. Şimdi Yeraltı’nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?