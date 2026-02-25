'Yeraltı' dizisinin müziğiyle yoğun ilgi gören Eypio: Senaryoyu indirmedim bile

Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı, müzikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi reytinglerde büyük bir başarı yakalıyor. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de adından söz ettiren dizide geçen ‘Yeraltı’ şarkısı da dinleyicilerden tam puan alıyor.

'YERALTI' ŞARKISI 1 AYDA 13 MİLYON GÖRÜNTÜLENDİ

Sözü ve müziği rap dünyasının sevilen ismi Eypio’ya ait olan ‘Yeraltı’ şarkısı büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. NOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yeraltı için hazırlanan şarkı, YouTube’da yaklaşık 1 ayda 13 milyona yakın görüntüleme aldı. Şarkının sahibi Eypio’dan seyircileri şoke eden detay geldi.

"SENARYOYU OKUMADAN ŞARKI YAZDIM"

Eypio, ‘Yeraltı’ dizisi için hazırladığı ‘Yeraltı’ parçası hakkında şu ifadelere yer verdi:

Dizinin toplantısına gittik. 94 sayfalık senaryo geldi. Ben tabii ki indirmedim bile. Senaryoyu okumadan şarkıyı yazdım. ‘Vapurlar adalara’ derken adamın adada yaşadığını bilmiyordum. Olacak şeyin önüne geçilmiyor.

YERALTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Yeraltı”, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da onlara eşlik ettiği dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.