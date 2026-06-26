Yeraltı dizisinin yeni sezonu için İsmail Hacıoğlu ile görüşülüyor

Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan Yeraltı dizisi yayınlanan tüm bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Denizcan Aktaş ve Devrim Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin başrolü için yeni bir isim konuşuluyor.

YERALTI'NDA İSMAİL HACIOĞLU SÜRPRİZİ

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni projesinde Uraz Kaygılaroğlu, Denizcan Aktaş ve Devrim Özkan dışında başrol olarak İsmail Hacıoğlu ile görüşüldüğü konuşuluyor.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa küçük yaşlarda adım atan Hacıoğlu, ilk olarak tiyatro eğitimi aldı ve çocuk yaşta kamera karşısına geçmeye başladı. Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışı, genç yaşta rol aldığı sinema ve televizyon projeleriyle oldu; özellikle “Karadayı” ve “Ayla” gibi yapımlarla adını daha geniş bir izleyici kitlesine duyurdu. Hem dizi hem de sinema projelerinde farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sürdürdü. 2026 itibarıyla 41 yaşında olan oyuncu, İstanbul kökenli bir sanatçıdır.

İSMAİL HACIOĞLU EVLİ Mİ?

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi, 2020 yılında boşanan çift 2025’te yeniden nikah kıydı.