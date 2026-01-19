‘Yeraltı’ kadrosuna katılan başarılı oyuncu

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu bir araya getiren, NOW’ın büyük merak uyandıran yeni projesi 'Yeraltı', 28 Ocak Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Büyük bir heyecanla takip edilen projenin oyuncu kadrosu, yetenekli bir ismin katılımıyla daha da güçlendi...

YERALTI'NA KATILAN YENİ İSİM



Sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen ve NOW izleyicisinin beklediği 'Yeraltı' dizisinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. 28 Ocak Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlaması beklenen yapımın oyuncu kadrosu, dikkat çekici bir isimle daha güçlendi.



'HAMBURGLU' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; oyuncu kadrosuyla şimdiden ilgi çeken 'Yeraltı' projesine deneyimli bir isim dahil oldu. Murat Danacı, merakla beklenen dizide 'Hamburglu' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.