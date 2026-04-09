Yeraltı'nın 11. bölümünde neler oldu? 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı, 8 Nisan Çarşamba akşamı 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte son bölümde yaşananların özeti ve merakla beklenen yeni bölüm fragmanından detaylar...
Ekranların sevilen dizisi "Yeraltı"nın dün akşam yayınlanan bölümünde, Paşa’nın yaşadığı ağır kayıp tüm karakterlerin hayatını derinden sarstı. Bu trajedinin ardından kabuğuna çekilen Paşa, çevresindekilerin yardımlarına rağmen acısıyla baş başa kalmayı seçti. Ancak Bozo’nun sert yüzleşmesi ve Ceylan’ın sözleri, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine getirdi.
CEYLAN'IN DUYGUSAL ÇIKMAZI
Ceylan tarafında ise bir süredir bastırılan duygular yeniden gün yüzüne çıktı. Kendi kararlarının arkasında durmaya çalışsa da, kalbinin sesini dinleyen Ceylan kendisini hiç beklemediği bir noktada buldu. Paşa ile olan ilişkisindeki bu yeni evre, hikayenin duygusal yükünü artırdı.
SULTAN VE HAYDAR ALİ ARASINDAKİ SESSİZ GERİLİM
Sultan ve Haydar Ali, aralarındaki kırılgan dengeyi korumak için çaba sarf etti. Söylenenler kadar söylenmeyenlerin de ağırlık kazandığı bu süreçte, atılan her adım mevcut ilişkiyi kökten değiştirebilecek bir güce ulaştı. İkili arasındaki bu durum, hikayeyi yeni ihtimallerle karşı karşıya bıraktı.