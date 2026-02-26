Yeraltı'nın 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı NOW’ın yeni dizisi Yeraltı, 5. bölümüyle 25 Şubat Çarşamba günü ekrana geldi. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Elele Online

1 / 6
Yeraltı'nın 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Resim : 1

NOW’ın yeni dizisi Yeraltı, 25 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 5. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı yapımın son bölümünde, Bozo’nun Haydar Ali’yi korumak için kurşunun önüne atlaması tüm dengeleri değiştirdi. 

2 / 6
Yeraltı'nın 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Resim : 2

BOZO'NUN HAMLESİ

Bölümde Caner’in yakalanması ve Zafer’in sürece dahil edilmesiyle birlikte, "Bu süreç burada noktalanacak mı, yoksa yeni bir mücadele mi başlayacak?" sorusu ön plana çıktı. Bozo’nun hamlesi kısa süreli bir sessizlik yaratsa da, bu durum bazı çevreler tarafından zayıflık olarak yorumlandı. 

3 / 6
Yeraltı'nın 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Resim : 3

HAYDAR ALİ’NİN VİCDANİ HESAPLAŞMASI

Haydar Ali, kendisi adına ölümü göze alan Bozo’ya karşı vicdanı ile sorumlulukları arasında bir denge kurmaya çalışırken; Ceylan, eşinin bu fedakârlığının ardındaki asıl nedeni anlamlandırmaya odaklandı.

4 / 6
Yeraltı'nın 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Resim : 4

SULTAN ESKİ DEFTERLERİ KAPATTI

Diğer tarafta Sultan geçmişiyle son kez yüzleşerek eski defterleri kapattı. Paşa ise yeni bir krizin ve arka planda kurulan stratejik planların sinyalleri verildi. 