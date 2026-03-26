Yeraltı'nın 9. bölümünde neler oldu? 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
NOW ekranlarının büyük ilgi gören dizisi Yeraltı, 25 Mart Çarşamba akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte son bölümde yaşananların özeti ve merakla beklenen yeni bölüm fragmanından detaylar...
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan Yeraltı, dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Ceylan’ın evi terk etmesiyle Bozo cephesinde telafisi güç bir kırılma yaşanırken, Sultan’ın evindeki sürpriz karşılaşmalar hikayenin tüm seyrini değiştirmeye aday. İşte dizinin son bölümünde öne çıkanlar ve karakterlerin kaderini belirleyen o kritik gelişmeler...
GEÇMİŞİN İZLERİ
Ceylan’ın Sultan’ın evine yerleşmesi, Haydar Ali ile arasındaki yarım kalmış meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. İkili arasındaki söylenmemiş sözler gerilimi artırırken, Sultan ve Haydar Ali arasında gelişen yeni yakınlık durumu daha karmaşık bir hale getiriyor. Aynı çatı altında yaşayan üç karakterin duygusal çıkmazları, dizinin ilerleyen bölümlerindeki ana çatışma odaklarından birini oluşturacak.
PAŞA'NIN ZOR SEÇİMİ
Dizinin bir diğer önemli gelişmesi ise Paşa ve Pınar cephesinde yaşanıyor. Pınar’ın hamilelik haberi, Paşa’yı hem duygusal hem de mantıksal bir yol ayrımına sürüklüyor. Bu durum, Paşa’nın alacağı kararların geri dönülmez bir süreci başlatacağının sinyallerini veriyor. Çıkmaza giren karakterin, bu sorumluluk karşısında nasıl bir tavır sergileneceği merak konusu.
AZİZE'NİN SESSİZ STRATEJİSİ
Görünürde geri planda duran Azize, aslında yeni bir oyunun hazırlığını sürdürüyor. Yeraltı dünyasındaki dengeleri değiştirecek olan bu hamlenin, alışılagelmişin aksine doğrudan değil, daha stratejik ve gizli bir şekilde gelmesi bekleniyor. Tehlikenin bu kez hiç olmadığı kadar yakın olduğu "Yeraltı" dünyasında, taşlar yerinden oynamaya devam edecek.