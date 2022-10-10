Yerler boş kalmasın, evimiz halılarla renklensin

Evimizi döşerken, dekorasyon öğelerimizi belirlerken aklımızda ilk beliren detaylar, masalarımız, koltuklarımız, dolaplarımız hatta perdelerimiz olur. Ancak yerde, çoğu zaman görüş alanının dışında gibi kalan halıları da dekorasyonun en önemli parçasıdır.

Doğru halı seçimiyle, bir odanın tüm atmosferini değiştirebilir, odanın ve evi tarzını baştan sona farklılaştırabilirsiniz.

Tamamen modern çizgilerle döşenmiş, açık renklerle bezeli bir odada, klasik Anadolu halı motiflerinin yer aldığı, koyu renkli bir halı kullandığınızı düşünün. Yarattığınız tezat da bir tarz olarak kabul edilebilir ancak çoğu insan için bu tezat çizgiler göz yorucu bir etki yaratabilir. O odada yaşamak, oturmak rahatsız edici hisler yaratabilir, sıkıntı verici olabilir.

Yaşam alanlarımız için seçeceğimiz halılar, hem odanın atmosferini derinden etkileyecek hem de evlerimizin hijyeninde önemli bir rol oynayacaklar. Halı ve paspas gibi yer örtüleri sayesinde, yerde birikip ilk rüzgarda yeniden havalanacak küçük tozları bir noktada hapsetmek mümkün olur. Düzenli yapılacak temizlik ve elektrikli süpürge sayesinde de bu tozları evimizden uzaklaştırabiliriz. Halıların dönemsel olarak yıkanması da, süpürgenin ulaşamadığı seviyede bir temizliği sağlamak için önemli.

Elbette, evi her noktasında halı kullanmanız mümkün değil. Mutfak ve banyoda paspas veya banyo halısı modellerini seçerken, bunların makinede kolayca yıkanabilir olmasına dikkat etmeliyiz. Çok sert, kalın, kıvrılmayan, katlanmayan paspasları çamaşır makinesine yerleştiremeyeceğinizi hatırlamalısınız.

Ancak koridor, mutfak ve banyolarda kullanacağınız halı/paspas modelleri sık sık kirlenecek, ıslanacak ve sık temizlenmesi gerekecek. Dolayısıyla, kolayca katlanıp çamaşır makinesine yerleştirilmesi çok önemli olduğu gibi, bu halılar yıkanıp kururken, yerine ikame edecek yedek halılarınız da bulunmalı.

Hata, koridorlarda genellikle uzun yolluklar kullanılması bizim halkımız için bir alışkanlıktır ancak bu uzun halıların, kapıdan gelen kir ve tozla hızla kirlenecektir. Dolayısıyla koridorlarda, kapı önlerinde halı yerine, kolay yıkanabilir halı paspaslar veya kilimler kullanmak daha mantıklı bir seçenek olur.

Kapı önü paspas dediğimizde ise, kalın kıllara sahip, ayakkabının altını sertçe kaşıyacak, tüm çamuru ve tozu içine hapsedecek bir model tercih etmelisiniz. Çünkü kapı önünde kalacak her toz parçası, eve girecek daha az toz ve çamur anlamına gelir. Bu da temizlik yaparken, işimizi kolaylaştırır.

Kapı önü paspasların bir diğer işlevi de, dışarıdan bakınca evimizin tarzını yansıtan, eve gelecek misafirlerimizi karşılayacak ilk dekorasyon öğesi olmasıdır. Dolayısıyla, tarzımızı, rengimizi, evimizin ruhunu yansıtacak bir kapı önü paspası tercih ederek, misafirlerimizin yüzünü daha kapımızı çaldıkları anda gülümsetebiliriz. Bu konuda seçeneklerimiz de çok fazla, her tarza, her zevke uygun paspasları kolayca bulabilirsiniz, biri yıkanıp temizlenirken, diğerinin kullanımda olması için, birden fazla paspas da edinebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun, ayakkabının altındaki en ince ovuğa girebilecek gibi güçlü, uzun ve sert kıllara sahip olmasını tavsiye ediyoruz. Kapı önü paspaslarını sadece görüntüsü, güzelliği, tasarımı için değil, işlevi açısından da değerlendirmeniz, evin uzun süre temiz kalması için doğru bir karar olur.

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