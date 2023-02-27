Yeterince uyumazsanız ne olur? İyi dinlenmediğinizde vücudun verdiği 6 tepki

İyi bir gece uykusu sizi üretken bir güne hazırlayabilir. Uyku, egzersiz ve dengeli beslenme açısından eksiksiz bir diyetle birlikte vücudumuz için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biridir. Dr Martin Kinsella, dinlenme eksikliğinin endokrin sistemi çeşitli şekillerde nasıl etkileyebileceğini anlatıyor. Daily Mail'e konuşan Dr Kinsella, "Araştırmalar, günde yedi saatten az uyuyan kişilerin yedi saat uyuyanlara göre daha fazla kilo alma eğiliminde olduklarını ve obezite risklerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir" diyor. Dr. Kinsella, uzun süre boyunca yetersiz uyku nedeniyle vücudun verebileceği 6 tepkiyi şöyle paylaşıyor:

1. STRES SEVİYESİ YÜKSELEBİLİR

Dr Kinsella, uyku eksikliğinin kortizol seviyelerinin (vücudun strese gösterdiği tepkiyi düzenleyen bir hormon) yükselmesine neden olduğunu açıkladı. "Uyuduğunuzda kortizol seviyeniz uyku nedeniyle düşer, bu nedenle yeterince uyumadığınızda kortizol seviyeniz yükselir" dedi.

(Not: Acıbadem'in sitesinde kortizol konusunda "Kortizol, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretilen, vücudun strese gösterdiği tepkiyi düzenleyen bir hormondur. Stres karşısında vücudun tepkisi kortizol seviyesini yükseltmektir. Kortizol seviyesindeki sürekli yüksek olma durumu mide ülserine, şişmanlığa, yüksek tansiyona, yorgunluğa, anksiyeteye, yüksek şekere ve kolesterole neden olabilir. Tam tersine düşük kortizol seviyeleri de düşük tansiyon, kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıkları oluşturabilir" ifadeleri yer alıyor)

2. KASLAR ERİYEBİLİR

Dr Kinsella, "Kortizol ayrıca kas dokusunu parçalayacaktır, bu da vücudun glikozu ve kaslarınızı oluşturan amino asitleri kullanmasına neden olur" dedi. Amino asitler kas dokusunun yapı taşlarıdır, bu nedenle parçalandıklarında vücudun kas yapması daha zordur.

3. MOTİVASYONUNUZ DÜŞER

Bir gecelik kötü uykunun ya da yeterince uyumamanın ertesi gün kendinizi nasıl kötü ve sinirli hissettirebileceğini düşünün. Dr. Kinsella yetersiz uykunun motivasyon, zihin sağlığını kötüleştireceğini söylüyor. Ayrıca bu durum zincirleme bir reaksiyona da yol açabilir: Uyku kaybı ruh halinizi etkileyebilir ve ruh haliniz ne kadar ve ne kadar iyi uyuduğunuzu etkileyebilir.

4. LİBİDO'NUZ AZALACAK

Dr Kinsella, vücutta yüksek kortizol seviyelerine ulaştığınızda bunun testosteron ve DHEA seviyeniz gibi diğer anabolik hormonları düşürmeye başlayabileceğini de söylüyor.

Ona göre ayrıca yüksek kortizol seviyeleri adrenal bezlerin dengesini bozabilir ve libidoyu düşürür.

5. AÇLIK SEVİYESİ ARTABİLİR

Yetersiz uyku iştahı etkileyen leptin seviyelerini de düşürür. Uykusuz kaldığınızda daha aç hissedersiniz. Uykusuzluk nedeniyle leptin seviyeleri düştüğünde, ghrelin seviyeleri yükselir ve bu aynı zamanda daha aç hissetmenize neden olur, çünkü hormonun işlevi beyne aç olduğunuzu söylemektir.

6. SAÇ DÖKÜLMESİ OLABİLİR

Uyku eksikliği tiroid bezlerini de etkileyebilir. Yetersiz uyku nedeniyle yorgunluk, üşüme hissi, saç dökülmesi, kilo alımı ve depresyon olabilir.