Yetkin Dikinciler, Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım'lı 'Kayıp Zaman' dizisinin kadrosuna katıldı

ARC Film tarafından HBO Max için hazırlanan “Kayıp Zaman” kod adlı yeni dizi projesi, mayıs ayında çekimlere başlamaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü bir teknik ekibi ve iddialı bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren diziye, son olarak Yetkin Dikinciler dahil oldu.



Dizinin yönetmen koltuğunda, başarılı projeleriyle tanınan Deniz Yorulmazer oturuyor. Senaryosu ise edebiyat ve senaryo dünyasının iki önemli ismi Levent Cantek ve Gülsev Karagöz tarafından kaleme alındı.



YETKİN DİKİNCİLER, "YİĞİT ÜNALAN" ROLÜYLE DÖNÜYOR



Usta oyuncu Yetkin Dikinciler, dizide hikayenin önemli karakterlerinden biri olan Yiğit Ünalan'a hayat verecek. Derinlikli bir psikolojik arka plana sahip olan bu karakterde

Dikinciler; kanser hastalığının yanı sıra çoklu kişilik bozukluğu ile de mücadele eden, geçmişi başarılarla dolu eski bir akademisyenin yaşadığı dramı ekrana taşıyacak.



ZENGİN OYUNCU KADROSU



Mayıs ayında sete çıkması planlanan yapımda Yetkin Dikinciler'e genç ve yetenekli isimlerden oluşan bir ekip eşlik ediyor. Hazırlanan bu yeni projede Hazal Subaşı, "Zeyno Gürler" karakteriyle, Kaan Yıldırım ise "Pamir" rolüyle başrolleri paylaşacak. Hikayenin

gelişiminde kritik öneme sahip olan "Belgin" karakterini Damla Sönmez canlandırırken, Yağmur Yüksel, "Hayal" ve Demet Cengiz de "Seher" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.