Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var? 31 Aralık yılbaşı gecesi TV programları belli oldu

2025 yılına girmemize sayılı günler kala televizyon kanallarının yılbaşı programları da netleşmeye başladı. Milyonlarca kişi 31 Aralık Salı akşamı yılbaşına televizyon karşısında eğlenceli programlar izleyerek girecek. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bu sene ise ekonomik kriz yüzünden reklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Kanallar bu nedenle düşük bütçeli işlerle ekrana gelecek. Şu ana kadar belli olan yılbaşı programları şöyle:

Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var?

Kanal D yılbaşı programı

Kanal D Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’lu “Şarkılar Bizi Söyler” çekecek.

Ancak programın konuksuz çekileceği belirtildi.

Star TV yılbaşı programı

Star TV yılbaşı gecesi senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya’lı “Alice Müzikali”ni TV’de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

7 Şubat 2019’da seyirci karşısına çıkan müzikal, Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’ne layık görülmüştü.

ATV yılbaşı programı

Atv yılbaşı gecesi Oktay Kaynarca’nın “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını yayınlayacak.

Hafta içi çekilecek programda “Bir Gece Masalı”nın yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un da aralarında olduğu şarkıcıların da renk kattığı ünlü konuk yarışmacılar olacak.

Show TV yılbaşı programı

Show TV yılbaşı gecesi BKM’nin eğlence programı Güldür Güldür Show’un eski skeçlerinden oluşan kolaj yayınını seyirciyle buluşturacak.

TV8 yılbaşı programı

TV8’de ise “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programı olacak.

Programın jüri koltuğuna Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola oturacak.

Giray Altınok, Barış Kılıç, Mina Demirtaş, Esra Bilgiç, Deniz Baysal-Barış Yurtçu, Diren Polatoğulları, Berfu-Eser Yenenler, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam-Ersin Arıcı, Ülkü Hilal Çiftçi gibi çok sayıda isim performansını sergileyecek.