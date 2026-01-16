Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan 'Şule' dizisinde buluşuyor: 'Şule' dizisi konusu ne, ne zaman yayınlanacak?

Edebiyat dünyasının unutulmaz isimlerinden Şule Yüksel Şenler’in yaşam öyküsü, TRT’nin dijital platformu tabii için ekrana taşınıyor...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu’nun, üstlendiği Frame Pictures imzalı bu özel proje; Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan gibi televizyon dünyasının sevilen isimlerini aynı kadroda buluşturuyor.

ŞULE DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Hikâyesiyle şimdiden merak odağı olan dizi, 14 Ocak günü gerçekleşen okuma provasıyla hazırlık sürecini hızlandırdı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği ve oyuncu kadrosuyla gövde gösterisi yapan projenin çekimlerine önümüzdeki hafta İstanbul'da başlanacak.