Yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal'ın partneri belli oldu

Kurtlar Vadisi dizisindeki "Elif" rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşmıştı. Namal'ın partneri de belli oldu.

Özgü Namal ve Özcan Deniz başrolde

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Gold Film'in patronu Faruk Turgut çok titizlendiği yeni dizisi için Özcan Deniz'le el sıkıştı. Merakla beklenen dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Detayları henüz belli olmayan dizinin FOX TV'de yayınlanması planlanıyor. 2 dev isimle anlaşma yapan Kızıl Goncalar başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merak konusu.