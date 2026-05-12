Yunanistan Survivor yarışmacısına tekne çarptı, Türk yarışmacılar fark etti
Yunanistan Survivor yarışmacısı Stavros Floros, Dominik’te korkunç bir kaza geçirdi. Zıpkın avı için denize açıldığı sırada bir teknenin çarptığı genç yarışmacı acil olarak hastaneye kaldırılırken, olayın kahramanlarının Türk Survivor yarışmacıları olduğu ortaya çıktı...
Yunanistan'da ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen deniz kazasında ağır yaralandı. Agios Dominikos bölgesinde balık tutmak için zıpkınla denize giren Floros’a hızla gelen bir tekne çarptı.
Olayın hemen ardından çevredekilerin ve yapım ekibinin müdahalesiyle sudan çıkarılan yarışmacıya ilk yardım ekipleri müdahale etti. Bölgedeki bir hastaneye nakledilen Floros'un tedavisine yoğun bakım şartlarında başlandığı bildirildi. Yunan medyasında geniş yankı uyandıran kazanın ardından, yerel liman yetkilileri ve polis ekipleri teknenin seyir defterini incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
STAVROS FLOROS'UN SAĞLIK DURUMU
Yarışmanın yapım şirketi tarafından yapılan son bilgilendirmede, genç yarışmacının vücudunda ciddi hasarlar meydana geldiği ancak hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.
Onu ilk fark edenlerin, bir terslik olduğunu anlayıp hemen harekete geçen Türk Survivor oyuncuları olduğu belirtiliyor.
Ayrıca bilgilere göre, takım arkadaşının başına geleni öğrenen Manos Malliaros psikolojik olarak çöktü ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyarak hastanede müşahede altına alındı.
Yaşanan kaza nedeniyle Yunanistan Survivor'ında çekimler durduruldu.