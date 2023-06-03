Yürek Çıkmazı dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Başrollerinde Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Salı günleri ekranlara geliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. Dizi için final kararı verildi.

28.bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı “Yürek Çıkmazı“yla ilgili merakla beklenen karar sonunda çıktı. Ayça Bingöl, Mesut Akusta, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Bihter Dinçel gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizi için final kararı alındı. 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadına şiddet konusunun etkili bir dille ele alındığı dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlandı.