Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosunda bir ayrılık yaşandı

Salı günleri izleyici ile buluşan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyor. Yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli'nin oturduğu dizinin kadrosunda bir ayrılık yaşandı.

Dizide bir veda gerçekleşti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yürek Çıkmazı dizisi salı günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşmuş, bu arada TRT’de ekrana gelen dizinin ekibi yeni yönetmen Bahadır İnce’yle sete çıkmıştı. Gold Film imzalı dizide salı akşamı yayınlanan bölümde bir de veda gerçekleşti. Dizinin “Funda”sı İlayda Ildır ekipten ayrıldı.