Yurt dışı tatilinde kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Oktay Çubuk’tan kötü bir haber geldi. Özel Amerikan Robert Lisesi'nin Türk Müdürü olan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a Portekiz’in başkenti Lizbon’daki iş seyahati sırasında eşlik eden oyuncu aniden fenalaştı.

Çubuk'un yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un duran kalbi çalıştırıldı.

Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı.

Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

12 Mart 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Oktay Çubuk, eğitim hayatına İzmir Amerikan Koleji’nde başladı. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğrenim gördü. Oyunculuk alanındaki eğitimini ise Cüneyt Sayil Atölye’de tamamladı.

Kariyerine “Cennetin Gözyaşları” dizisiyle adım atan oyuncu, kısa sürede farklı projelerde yer alarak dikkat çekti. Yer aldığı dizi ve film projeleri şunlardır:

Cennetin Gözyaşları

Aşk Ağlatır

Ölmeyi Bitirdiğimde

Bir Nefes Daha

Sol Yanım

Duran

Baba, Ah Nerede

Adım Farah

Genç yaşına rağmen çeşitli yapımlarda rol alarak kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren Oktay Çubuk, son yaşadığı sağlık problemiyle gündeme gelmiş olsa da oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle tanınmaya devam ediyor.