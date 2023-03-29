Yüz Yıllık Mucize dizisine yeni oyuncu katılıyor

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, senaryosunu Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı ‘Yüz Yıllık Mucize’ dizisi, 23 Mart akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star’ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize"ye yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Diziye yeni oyuncu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burcu Cavrar, “Yüz Yıllık Mucize”nin kadrosuna katıldı. “Canan” karakterine hayat verecek olan Cavrar, 4. Bölüm itibariyle iddialı projeye katılacak. Güzel oyuncu gizemli bir karakterle hikayeye renk katacak.

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Yüz Yıllık Mucize ilk bölümde neler yaşandı?

Birkan Sokullu'nun oynadığı Ali Tahir karakteri, Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in son ismiyle Kemal’in sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir. Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.