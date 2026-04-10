Zara Larsson Türkiye'ye geliyor: Konser tarihi belli oldu

Dünya pop müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden İsveçli sanatçı Zara Larsson, Pozitif Vibrations konser serisi kapsamında İstanbul’a geliyor. Sanatçının Türkiye’deki hayranlarıyla ilk buluşması, 2026 yazının önemli müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.





ZARA LARSSON TÜRKİYE KONSERİ NEREDE VE NE ZAMAN?



Zara Larsson, 9 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’un sevilen açık hava etkinlik mekanlarından Bonus Parkorman’da sahne alacak. "Lush Life" ve "Symphony" gibi dünya listelerinde üst sıralarda yer alan şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, ilk kez İstanbul’daki dinleyicileriyle bir araya gelecek.

BİLET SATIŞ BİLGİLERİ



Konserin bilet satış süreciyle ilgili takvim de netleşti. Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek etkinliğin biletleri şu platformlar üzerinden satışa sunulacak:



Satış Başlangıcı: 13 Nisan 2026, Pazartesi

Saat: 10.30

Satış Kanalları: Biletix, Passo ve Bubilet





Açık hava konseptinde gerçekleşecek konser için talebin yüksek olması bekleniyor. Bilet almayı planlayanların, satışın başlayacağı pazartesi günü ilgili platformları ziyaret etmeleri önerilir. Bu performans, 2026 yaz takviminin öne çıkan pop müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.