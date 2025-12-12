Zemheri ne zaman, ayın kaçında? Zemheri ne demek?

Kış mevsiminin en sert ve değişken dönemi olarak bilinen Zemheri'nin tarihleri ve özellikleri, soğuk hava dalgalarının etkisiyle merak konusu olmaktadır.

Zemheri ne zaman, ayın kaçında?

Halk takvimine göre zemheri, 22 Aralık tarihinde başlayıp yaklaşık kırk günlük bir süreyi kapsayarak 30 Ocak tarihinde sona ermektedir. Zemherinin en belirgin özelliği, bir kısmı sonbahar ılımanlığına, bir kısmı ise kışın keskin soğuklarına benzediği için sıcaklık dalgalanmalarının oldukça fazla olmasıdır. Bu dönemde hava sıcaklıkları hızla değişebilir; örneğin, 17-18 derece seviyesinde seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde aniden 4-5 dereceye kadar düşebilmektedir. İşte bu ani ısı değişimleri nedeniyle, Zemheri ayı geleneksel olarak hastalıkların fazlaca görüldüğü bir dönem olarak kabul edilir.

Zemheri ne demek?

Kelimenin kökenine bakıldığında ise Arapçada kış anlamına gelen "zem" ile Farsçada uğultu anlamına gelen "harir" kelimelerinin birleşimiyle oluştuğu görülür ve eski dilde kış mevsimi bu isimle de anılırdı.

Zemheriden sonra Hamsin dönemi başlıyor

Kış mevsiminin en çetin ve değişken ilk yarısı olan Zemheri'nin 30 Ocak'ta sona ermesinin ardından, halk takvimine göre kışın ikinci yarısını oluşturan Hamsin dönemi başlar. Arapçada "elli" anlamına gelen Hamsin, genellikle elli gün sürdüğüne inanılan bu dönemi ifade eder. Hamsin, 31 Ocak tarihinde başlar ve yaklaşık elli günün sonunda 21 Mart'ta sona erer; bu bitiş tarihi aynı zamanda geleneksel olarak baharın başlangıcı kabul edilen Nevruz'a denk gelir. Bu dönemde sıcaklıklar Zemheri'ye kıyasla daha stabil bir seyir izlemeye başlasa da, Hamsin içerisinde halk arasında "Kocakarı Soğukları" veya "Berdülacüz" gibi adlarla anılan, kısa süreli ve sert soğuk hava dalgaları da görülebilir. Hamsin'in sonlarına doğru, özellikle Mart ayına girildiğinde, havanın yavaş yavaş ısınmasıyla doğa bahar aylarına hazırlanmaya başlar.