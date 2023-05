Zor anlarda mutsuzlukla başa çıkmanıza yarayan 5 sağlıklı yöntem

Hepimiz hayatımızın bir döneminde boyun eğiyormuş gibi hissederiz. İster bir iş kaybı, ister büyük bir ayrılık, ister küresel bir salgın olsun. Bazı insanlar bu durumlardan zarar görmeden çıkmayı başarırken, diğerleri kendilerini duygusal bir kriz durumunda bulurlar. Çoğu zaman fark, bu yaşam fırtınalarını atlatabilenlerin etkili başa çıkma becerileri geliştirmiş olmalarıdır.

Bu neden önemli? Psikoterapist Lissette LaRue, "Güçlü başa çıkma becerilerine sahip olmak, karanlıkta gezinmenize yardımcı olacak bir el fenerine sahip olmak gibidir. Önünüzdeki yolu çok daha net ve amaçlı görmenizi sağlar" diyor. Healing From Within LLC'nin kurucusu Amanda Jurist, "İyi başa çıkma mekanizmaları, her ne yaşıyor olursanız olun fizyolojik, fiziksel ve sosyal-duygusal etkiyi azaltmaya yardımcı olur," diye açıklıyor. LCSW, çocuk, ergen, aile ve yetişkin psikoterapisinde uzmanlaşmış, kurul onaylı lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı "Duygusal tepkilerimize yer açarken, aynı zamanda bu tür duyguları şiddetlendirmek yerine kaygı, derin üzüntü ve korku duygularını yönetilebilir kılacak şekilde zor zamanlarda gezinmemizi organize ediyorlar." ifadelerimi kullanıyor.

Ne yazık ki, tüm başa çıkma mekanizmaları sağlıklı seçenekler değildir. Bazıları eldeki asıl sorunu maskelerken, LaRue'nun söylediğine göre ek sorunlar da yaratıyor. Örneğin, insanlar genellikle aşırı yemenin yanı sıra içki ve/veya uyuşturucu gibi şeylere yönelirler. Bu çıkışlarla, "duygularda anlık bir kayma olabilir, ancak başlangıçta hissedilen aynı duygular yeniden su yüzüne çıkacaktır" diyor.

Özellikle profesyonel yardım almanın mümkün olmadığı (veya yeterli olmadığı) durumlarda, hayatın iniş çıkışlarına ve zorluklarına göğüs germenize yardımcı olması için bu sağlıklı, uzman destekli stratejilere güvenmeyi deneyin.

1. Düşüncelerinizi Not Edin

Günlük tutmanın, en içteki düşünce ve hislerinize erişmenize yardımcı olduğu ve sorunları çözmeniz için bir yol sunduğu sık sık söylenir. Aslında, araştırmalar, duygularla başa çıkmanın bir yolu olarak kalemle kağıda dökmenin (veya bunu akıllı telefonunuzdaki Notes uygulamasına yazmanın), orta düzeyde günlük tutanların bile zihinsel sıkıntıyı hafifletirken refahını artırmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çalışma ayrıca, günlük tutanların bir ay sonra daha az depresif semptom ve kaygı yaşadıklarını ve birinci ve ikinci aylardan sonra daha fazla dayanıklılık yaşadıklarını ortaya koydu.

Jurist, "Günlük tutmak, derinlemesine düşünmeniz ve duygularınızı somut bir sayfaya dökmeniz için alan sağlar" diye açıklıyor. "Çoğu zaman, sahip olduğunuz deneyimi dışsallaştırmak, durumu kendi yolunuzu hissedecek kadar bırakmanıza izin verir." Ve zamanla, ne kadar yol kat ettiğinizi düşünmek için geri dönebileceğiniz bir kaynak olabilir, "bu size bir sonraki zorlu mevsimi bir güç ve umut havasıyla atlatmanız için gereken güveni verebilir."

2. Vücudunu hareket ettir

Bir kaçışa ihtiyacınız varsa, egzersiz yapmaktan daha iyi bir şey yoktur. Vücudunuzu hareket ettirmek, endişelerinizi inanılmaz derecede sağlıklı, doğal ve anında dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda aktif olmanın, vücuda kendinizi iyi hissettiren endorfinlerle dolup taşması da dahil olmak üzere sayısız uzun vadeli fayda sağlar. Ter döküp bu iyi hissettiren hormonları salgıladığınız için asla pişman olmayacaksınız. Basitçe söylemek gerekirse, LaRue, "Kendimizi iyi hissettiğimizde sorunların üstesinden gelmek daha kolay oluyor" diyor. Jurist, duyusal sisteminizi harekete geçirerek, bazı duyusal girdiler alırken vücudun mevcut duygularını fiziksel olarak hissetmesine izin veriyorsunuz, diye açıklıyor. "Bu duyusal girdi aynı zamanda daha endişeli zamanlarda bozulabilen vestibüler sisteminizin yerleşmesine yardımcı olur." Araştırmaların gösterdiği gibi, açık havada, özgüveni ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

3. Nefes çalışmasına katılın

Stresli, bunalmış veya üzgün hissettiğinizde insanların birkaç yavaş, derin nefes almanızı önermesinin bir nedeni var: Gerçekten işe yarıyor. Jurist, "Daha endişeli zamanlarda, nefes hızlanma eğilimindedir, bu da beyne sizi savaş ya da kaç durumuna sokan mesajlar gönderir," diye açıklıyor. Jurist, nefesinizle bağlantı kurmanın anlarda nefes almanıza izin verdiğini belirtiyor.

Michigan Üniversitesi'ndeki uzmanlar, kendinizi güçsüz hissettiğinizde birkaç döngü boyunca karın nefesi (derin nefes veya diyafragmatik nefes olarak da adlandırılır) önermektedir. Bu, oturmayı veya uzanmayı, ardından nefes alırken göğsünüzün hareket etmediğinden emin olmak için bir elinizi karnınıza ve diğerini göğsünüze koymayı gerektirir. Ardından burnunuzdan tamamen ve derin (ama nazikçe) nefes alın; ve ağzınızdan yavaşça ve tamamen nefes verin.

4. Şükretmek

Jurist, "Minnettarlık pratiği, duygusal zorluklarımızı deneyimlememizi sağlarken, dünyamızın şu anki zor andan daha fazlasından oluştuğunu hatırlatıyor" diyor. Bu önemlidir çünkü depresyon ve kaygı gibi duygular her şeyi tüketebilir. "Bu düşünce çerçevesini tutarlı bir şekilde uygulayarak, dünyanızın asla tek boyutlu olmadığını bilerek, hayatın iniş ve çıkışlarında daha kolay hareket edebileceğinizi göreceksiniz." Ayrıca minnettarlık olayına karşı dargınlık yaşayan insanların kalp atış hızlarını inceleyen araştırma, minnettarlığa odaklananların kalp atış hızlarında bir düşüş gördüklerini ortaya çıkardı ve bu durum, çalışmanın sakin veya yatıştırıcı bir durumla ilişkili olduğunu söylüyor.

5. Günlük Bir Rutinle Yapı Oluşturun

İstediğimiz gibi gitmeyen durumlara takılıp kalma eğilimimiz var. Yine de sürekli bir soruna odaklanmak veya bir sorun üzerine kafa yormak bizi doğrudan depresif düşüncelere sevk edebilir . LaRue, zihninize bu sorunlardan bir mola vermenin anahtar olduğunu söylüyor. “Bütün gün bunu düşünmenize gerek yok” diyor.

Düşüncelerinizi dağıtmanın sağlıklı yolları var. LaRue, daha önce sunulan araçlardan bazılarını (günlük tutma, egzersiz, dikkatli nefes alma) kullanmanızı ve günlük bir program geliştirmenizi önerir. Örneğin, beş dakikalık bir şükran listesi, üç dakikalık bir meditasyon uygulaması ve/veya dışarıda 10 dakikalık bir yürüyüş yapmak için gün içinde belirli zamanlar ayırın. "Buradaki fikir tutarlılık, olumlu düşünme ve dirençlilik oluşturmaktır" diyor. "Bir rutininiz olduğunda, bir tekdüzeliğe düşmek daha zordur."