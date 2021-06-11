20'lik diş çekilmeli mi? A'dan Z'ye 20'lik dişler...

'20'lik diş' hakkında en çok merak edilen, internette en çok arama yapılan dişler arasında... Peki, 20'lik diş nerede, ne zaman çıkar? Kimilerinde yoğun ağrıya neden olan 20'lik dişler çenenin en arka kısmındaki bölümde genellikle 17 ila 25 yaşları arasında çıkar. Kimi insanlarda görülmez, kimi insanlarda ise çıkmaya çalışır ama gömülü kalır. Peki, dönem dönem ağrı yapan 20'lik diş hakkında neler biliyoruz? 20'lik dişler çekilmeli mi, çekilmemeli mi? Zararı var mı? 20'lik diş çekimi sonrası nelere dikkat edilmeli? 20'lik diş çekimi zor mu? İşte soru ve cevaplarla 20'lik dişler, 20'lik diş çekimi...

20'lik dişin zararı var mı?

20'lik dişin zararı var mı? Dr. Efe Kaya bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Dişin bir bölümü dişeti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana gelir. Tekrarlanan enfeksiyonlar sonucu 20 yaş dişlerin etrafındaki kemik erimeye başlar ve yerine iltihabı doku oluşur. Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur.

Eğer gömük ya da çıkmış olan yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle yandaki dişlere ve bulunduğu kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda ağızda yer almışsa ve çürük ya da kırık nedeni ile zarar görmüş, dolgu, kanal tedavisi, kuron ya da başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilemeyecekse mutlaka çekilmelidir. Çekim zamanında yapılmaz ise dişlerin çapraşıklaşmasına sebep olabilir, iltahap yapabilir ya da öndeki dişe kalıcı zarar verebilir.

20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir. Bu durum 20 yaş dişinin etrafında kemik dokusu varlığında oluşur. Diş etrafındaki kemiği uzaklaştırmak için geleneksel yöntemler yerine sert doku lazeri (ER-YAG) kullanıldığında şişlik ve ağrı yüzde 80 oranında azalmakta ve doku iyileşmesinin hızlanır. Ayrıca çekimden sonra düşük seviyeli lazer uygulaması ( LLLT) ile 20 yaş çekiminden sonra iyileşme dönemi ve çekimden sonra oluşan kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi daha kısa olur.

20 'lik Dişlerimi Ne Zaman Çektirmeliyim?

Yirmi yaş dişinin yarısı çıkmış yarısı da çene kemiğinde gömülü kalmışsa, çıkmış tarafın etrafını çevreleyen diş eti ile arasında bir diş eti cebi oluşur. Bu diş eti cebi hem yediğimiz yemekler hem de bakteriler için elverişli bir boşluk oluşturur. Bu alanlar diş fırçası ile zor ulaşılan bölgelerde olduğundan, dişteki plağın yeterince temizlenememesine bağlı çürük oluşumları, bir öndeki dişlerde arayüz çürükleri, diş eti problemleri gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bakterilerin bu boşlukta çoğalmasıyla enfeksiyonlar meydana gelmekte ve yüzde şişmeler oluşabilmektedir. Bu tür durumlarda mutlaka bu yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gerekmektedir. İhmal edilen durumlarda çene kemiği içinde kistler oluşarak daimi dişlerin kaybına ve çene kemiğinde kemik erimesine neden olabilirler.

20 yaş dişim herhangi bir rahatsızlığa sebep olmuyor, yine de çektirmeli miyim?

20’lik dişlerin çekilmesi zorunlu değildir. Kullanılabilir ve sağlıklı olduğu sürece ağız içindeki tüm dişler, vücuttaki diğer organlar gibi korunması ve tutulması şart olan üyelerdir. Rahatsızlık vermiyorsa 20 yaş dişi çekilmemelidir. Yirmi yaş dişinin diğer dişlerden hiç bir farkı yoktur. Eğer yirmi yaş dişi normal pozisyonunda çıktıysa, öndeki dişleri sıkıştırmıyorsa, bir ağrıya neden olmuyorsa, şişlik yoksa ve temizlenmesi kolaysa bu 20 yaş dişleri ağızda tutmak için çaba göstermek gerekir.

20'lik diş çekiminden sonra nelere dikkat edilmelidir?

Nötr soğuk gıdalar ilk gün tercih edilebilir. Hem besin maddesi içerip, hem de soğuk olmaları enflame diş etlerini veya dokuları rahatlatır. Hasta kendini iyi hissettiğinde katı gıdalara geçip, jöle puding ve ılık çorba tüketilebilir. Ancak işlem sonrası dönemin başlangıcında çene kemiklerinde ağrı, açma ve kapamada kısıtlılık ve yemek yeme işlevinde zorluk söz konusu olabilir. Operasyon bitiminde diş hekiminin önerdiği ağrı kesicilerin kullanılması ve daha sonrasında da gerektiği taktirde önerilen şekliyle kullanıma devam edilebilir. Genellikle 7-10 günlük bir süreçte geçebilecek şişlik ve hatta morarma tarzı renk değişiklikleri görülebilir. İlk 12-18 saat buz uygulaması yapılırsa, şişlik kontrol edilip en aza indirilebilir.



20 yaş dişleri diğer dişlerin yapısını bozar mı?

Öndeki dişleri ittireceklerinden ortodontik sorunlara neden olurlar. Bunun için de cerrahi operasyon gerekir. Bu gibi durumlarda dişin üzerinde olan ve çıkmasına engel kemik kaldırılır ve diş düzgün bir şekilde oradan alınır. Bu şekilde iltihap, şişlik ya da ağrı sorunları son bulur.

20 yaş dişlerinin çekimi çok mu zordur?

20 yaş dişinde sorun varsa çekmek yerinde olur. 20 yaş dişini her zaman operasyonla çekmek gerekmez. Bazıları kolaylıkla çekilebilir. Bazen üzerinde büyük bir kemik varsa, öndeki dişe dayanıyorsa o zaman operasyon gerekir.

20'lik yaş herkeste çıkar mı

Bazı kişilerde yirmi yaş dişlerinin kalıtsal olarak hiç oluşmayabilir. Oluşmuş olan yirmi yaş dişleri çene kemiğinde kendisine yer bulabilirse diğer dişler gibi çıkarak yerini alabilir. Bu durumda genel ağız sağlığı açısından sıkıntı oluşturmuyorsa yirmi yaş dişlerinin alınması gerekmemektedir. Ağız içerisine yerleşemeyecek pozisyonda olan dişler ise gömük ya da yarı gömük pozisyonda kalabilir.

20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrılarının genelinde geçici müdahale için önerilebecek bitki, karanfil yağıdır. Aktarlardan alınabilecek karanfil yağı, pamuk yardımıyla ağrıyan dişin üzerine koyulabilir, kısa sürede ağrıyı keseceği görülecektir. Ancak geçici bir çözümdür, doktorunuza gitmeyi geciktirmeyin, çünkü diş ağrıları kulak ağrısından kalp sorunlarına kadar pek çok ağrı ve hastalığın tetikçisidir.