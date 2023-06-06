5 doktor anlattı: Araba kullanırken asla yapmadıkları tek şey

2022'de dikkatsiz araç kullanma, hız ve bozuk arabaların yol kenarında kalması gibi diğer nedenler dolayısıyla tahminen 42.795 kişi öldü. Sonuç olarak, motorlu araç çarpışmaları dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

Ancak buna ek olarak, çoğumuzun yaptığı ve güvenliğimizi tehdit edebilecek bazı hatalı alışkanlıklarımız bulunuyor. Travma uzmanları da dahil olmak üzere doktorlara yolda tehlikeli veya ölümcül olabilecek şaşırtıcı araba hatalarını sorduk. İşte arabadayken asla yapmayacakları şeyler:

5 DOKTORUN ARABA KULLANIRKEN ASLA YAPMAYACAĞI DAVRANIŞ

Ayaklarınızı gösterge paneline uzatmak, koymak

Dr. David Abbasi, HuffPost'a verdiği demeçte, bacaklarınızı ve ayaklarınızı bir arabanın ön paneline koymak rahatlatıcı ve önemsiz görünebilir. Ancak birçok tehlikesi olabilir. Abbasi, "Bir çarpışma durumunda, alt ekstremitelerinizde ciddi ortopedik yaralanmalarla karşı karşıya kalacaksınız, bu da kırık kemikler, uzuvların kesilmesini veya uzuvların kaybını gerektirebilecek çıkıklar gibi hayatınızı değiştirebilir" diyor.

Klips tokalar

Klips tokalar, 90'lı yıllardan itibaren en popüler saç aksesuarlarından biri haline geldi. Klips, saçlarınızı yüzünüzden toplamanın hızlı ve işlevsel bir yolu olmasına rağmen, doktorlar insanları arabada bir kaza sırasında takmanın potansiyel riskleri konusunda uyarıyor.

Bir TikTok kullanıcısı, pençe klipsi takarken bir araba kazası geçirdikten sonra acil servis ziyaretini gösterdi ve kafasının arkasında bir yarık vardı.

Kazaya karışırsanız, başınızın arkasına takılan klipsler risk oluşturabilir. Grunch, HuffPost'a verdiği demeçte, kafa derinize zarar verebilir ve muhtemelen kafanızın arkasına gömülen nesne nedeniyle travmatik beyin hasarına neden olabilir.

Çocuğun araba koltuğunu erken değiştirmek

Araba kazaları ABD'de çocuklar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Ancak doğru koltuk ve kemerlere sahip olmak yaralanmaları ve ölümleri %80 oranında azaltabilir.

Dr. Meghan Martin, çocuğunuzu güvenli bir araba koltuğundan çok erken çıkarmanın getirdiği tehlikeler olabileceğini söylüyor. 2-4 yaş arası çocuklar için emniyet kemerli arkaya bakan bir araba koltuğu kullanmak en iyi korumadır. Öne bakan koltuk yerine büyüdüğünde, emniyet kemeri ile oturana kadar yükseltici koltuk kullanılabilir.

Evcil hayvanları ön koltukta tutun

Dr. Sarah Hoggan, HuffPost'a evcil hayvanların asla bir araçta başıboş bırakılmaması gerektiğini ve buna ön koltuklarda oturmanın da dahil olduğunu söylüyor. Çoğu köpek, hava yastığı minimum boyut gereksinimlerini karşılamıyor ve karşılayanlar bile, temel emniyet kemerlerinin koruyucu olması için gerekli anatomiye sahip değil. Bu nedenle, insanların hayatta kalmasını artırmak için araçlara eklenen önlemler, çoğu evcil hayvan için ölümcül travma riskini artırabilir. Bu, ne ön koltuk pozisyonunun, ne yolcu koltuğunun ne de sürücünün kucağının güvenli olmadığı anlamına geliyor. Köpekler korkarlarsa veya irkilirlerse paniğe kapılıp ısırmaya başlayabilirler. Ayrıca, sakin bir köpek bile önemli ölçüde dikkat dağıtabilir, bu yüzden onları kucağınızda tutmak ikinizi de tehlikeye atar.

Direksiyondaki süslemelere dikkat edin!

Araba kazalarında, özellikle direksiyon simidine temas olduğunda yaralanmalar azımsanmayacak kadar çoktur. Direksiyon simidindeki süslemeler yüzünüze ve diğer yolculara zarar verebilir. Acil durum doktoru Daniella Lamour, HuffPost'a, “Direksiyon simidindeki yapay elmaslar veya mücevherler bir kaza olması durumunda zarar verebilir. Hava yastıklarıyla temas ettiğinde bir mermi gibi hareket edebilir ve araçtakileri yaralayabilir.'' diyor.